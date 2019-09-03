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Рецепт найсмачнішого супу з сочевиці

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Якщо ви дуже любите бобові, а звичайний горох і квасоля вам більше до душі, зверніть увагу на рецепт супу з сочевиці.

Не секрет, що бобові, серед яких виділяється і сочевиця, неймовірно ситні і можуть стати справжньою альтернативою м'ясу у певний період життя. Їх включення в раціон сприятливо позначиться на роботі травної системи.

Рецепт найсмачнішого супу з сочевиці

Суп з сочевиці – це одна з найдавніших і ситних страв. Правильно приготовлена сочевиця надає страві надзвичайного смаку і аромату. Крім того, такий суп неймовірно багатий білком.

Найчастіше сочевичний суп рекомендується вживати в їжу на обід.

OBOZREVATEL. Smak рекомендує вам ознайомитися з нашим докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування супу з сочевиці за наступним посиланням.

Раніше ми розповідали своїм читачам, як сочевиця допомагає знизити тиск.

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