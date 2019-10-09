Рецепт найсмачнішого супу з плавленим сирком

Простий і звичайний суп можна перетворити на вишукану першу страва, варто лише додати до нього сир.

FoodOboz пропонує збагатити звичайний суп з печерицями плавленим вершковим сиром. Саме таке поєднання смаків буде ідеальним.

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Про те, як приготувати цю страву, читайте в нашому покроковому відеорецепті за цим посиланням: Суп з плавленим сирком.

Суп з плавленим сирком

При подачі на стіл кожну порцію слід прикрасити рубаною зеленню за смаком: кропом або петрушкою.

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