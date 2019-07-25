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Рецепт найсмачнішого супу з пельменями, від якого пальчики оближеш

9.4т Читати матеріал російською

Як правило, пельмені – це друга страва, але не варто обмежувати свої кулінарні фантазії! Адже з них можна приготувати суп.

Пельменний суп – це ідеальний обідній перекус, який може надовго наситити.

Родзинкою супу з пельменями від SmakObozrevatel є гарбуз: зовсім небагато його кубиків за нашим рецептом – і на столі опиниться яскрава і незвична смачна страва, здатна здивувати.

Крім гарбуза нам також знадобиться морква, солодкий перець, цибуля, картопля і спеції.

Про те, як приготувати цю незвичну страву читайте за посиланням: Покроковий рецепт супу з пельменями.

Суп з пельменями

Суп з пельменями

При подачі на стіл порційно в кожну тарілку слід додати зелень або сметану на свій смак. Смачного!

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