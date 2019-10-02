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Рецепт найсмачнішого салату

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Щоб здивувати близьких, приготуйте салат зі спаржею. Ця корисна і смачна страва прикрасить будь-яке застілля.

Оскільки в спаржі міститься важлива для організму амінокислота аспарагін, цей продукт обов'язково повинен бути в раціоні.

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Крім того, спаржа багата вітамінами А, В1, В2, В5, В6, С, Е, Н, РР та цілим рядом мікроелементів.

FoodOboz знайшов рецепт неймовірно смачного, ситного і дієтичного салату зі спаржею.

Про те, як правильно варити спаржу і які ще інгредієнти потрібні, читайте в нашому докладному рецепті за наступним посиланням: Салат зі спаржею.

Салат зі спаржею

Салат зі спаржею

Також пропонуємо спробувати смажену курку зі спаржею.

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