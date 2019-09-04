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Рецепт найсмачнішого салату з помідорами

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З помідорів "Черрі" виходять легкі, вітамінні і дуже смачні салати і закуски.

Smak.obozrevatel знайшов простий рецепт ситного та корисного помідорного салату, батьківщиною якого є Італія.

Ця страва готується з зеленню, особливою приправою і сиром Пармезан. Тому його пряний смак сподобається всім.

Про те, як приготувати найсмачніший салат з помідорами, читайте за цим посиланням.

Найсмачніший салат з помідорами

Найсмачніший салат з помідорами

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