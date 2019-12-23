Рецепт найсмачнішого салату з плавленим сирком на свято

Складаючи святкове меню, не варто забувати про один з найпопулярніших і улюблених салатів з сиром.

Мова про Мімозу – мабуть, найпростіший рибний салат з ніжним смаком.

Які рибні консерви обрати для даної святкової закуски – залежить від ваших особистих переваг. Головне, щоб продукт був в маслі або у власному соку з мінімумом прянощів.

Найчастіше і кулінари аматори, і кухарі ресторанів вибирають: консервований лосось, тріску, сайру, горбушу і тунець.

Особливий смак Мімозі надають правлені сирки, які слід змішати з вареними яєчними жовтками.

Як приготувати цю страву для святкового столу, читайте в рецепті від FoodOboz за цим посиланням: Мімоза з плавленим сиром.

Мімоза з плавленим сиром

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