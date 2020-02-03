Рецепт найсмачнішого салату з печінкою тріски і горошком

Зі звичайних інгредієнтів і рибної консерви можна приготувати приголомшливо смачну закуску.

FoodOboz пропонує скуштувати чудовий ситний салат з печінкою тріски, горошком і яйцем, який стане центральною стравою будь-якого святкового меню.

Крім того, великою перевагою закуски є те, що на неї не потрібно витрачати багато часу.

Про те, як приготувати таку страву, читайте в нашому детальному рецепті за посиланням: Салат з печінкою тріски яйцем та горошком.

Раніше FoodOboz публікував рецепт приголомшливої страви з буряка.

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