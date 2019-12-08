Рецепт найсмачнішого салату з крабовими паличками

Щоб приготувати смачний і оригінальний салат з крабовими паличками потрібно мінімум часу.
FoodOboz пропонує рецепт дуже простого і надзвичайно смачного салату з крабових паличок і помідорів з сухариками. Головне, обирайте крабові палички перевірених виробників.
Таку страву можна готувати шарами, або подавати порційно, в будь-якому випадку цей салатик припаде до смаку всім без виключення!
Його покроковий детальний рецепт читайте за посиланням: Салат з крабовими паличками і помідорами.
Салат з крабовими паличками і помідорами
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