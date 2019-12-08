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Рецепт найсмачнішого салату з крабовими паличками

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Щоб приготувати смачний і оригінальний салат з крабовими паличками потрібно мінімум часу.

FoodOboz пропонує рецепт дуже простого і надзвичайно смачного салату з крабових паличок і помідорів з сухариками. Головне, обирайте крабові палички перевірених виробників.

Таку страву можна готувати шарами, або подавати порційно, в будь-якому випадку цей салатик припаде до смаку всім без виключення!

Його покроковий детальний рецепт читайте за посиланням: Салат з крабовими паличками і помідорами.

Салат з крабовими паличками і помідорами

Салат з крабовими паличками і помідорами

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