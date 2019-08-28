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Рецепт найсмачнішого салату з баклажанами і помідорами

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Якщо ви хочете порадувати своїх близьких оригінальною стравою, неодмінно зверніть увагу на рецепт салату з баклажанами і помідорами.

Оригінальний салат виходить свіжим, ароматним, а також дуже смачним і ситним.

Рецепт найсмачнішого салату з баклажанами і помідорами

Для приготування такої страви крім основних інгредієнтів вам слід заздалегідь заготовити варені курячі яйця, спеції, часник, а також майонез для заправки салату.

OBOZREVATEL. Smak радить вам ознайомитися з нашим докладним рецептом приготування салату з баклажанами і помідорами за цим посиланням.

Також рекомендуємо ознайомитися з рецептом неймовірного середземноморського салату з баклажанами.

Крім того, раніше ми ділилися оригінальним рецептом приготування курки з баклажанами.

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