Рецепт найсмачнішого салату "Капрезе"

Батьківщиною неймовірно смачного салату Капрезе є острів, розташований в Неаполітанській затоці.

З італійської мови Caprese так і перекладається - салат з острова Капрі.

Сучасному рецептом вже кілька сотень років, і його популярність тільки зростає.

При цьому праобразом салату була схожа страва з помідорів і сиру. Деякі дослідники вважають, що попереднику Капрезе близько двох тисяч років і його дуже любили стародавні римляни.

Про те, як правильно приготувати цей корисний і смачний салат, і які інгредієнти потрібні, читайте за посиланням: Рецепт салату "Капрезе".

Салат Капрезе подають до столу як на великих красивих тарілках, так і у вигляді канапе. Це своєрідний поживний і вітамінний аперитив перед основними стравами.

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