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Рецепт найсмачнішого пирога з грибами

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Ароматний грибний пиріг із сиром – ідеальна основна страва для сімейного застілля.

Ситний пиріг готується досить просто в три етапи: основа з тіста, смажені гриби, і сирно-вершкова заливка зверху.

Всього близько 30 хвилин випікання – і пиріг з апетитною золотистою скоринкою готовий! Він зможе задовольнити запити будь-якого гурмана. При подачі на стіл не забудьте прикрасити його зеленню.

Про те, як приготувати цю страву, дивіться в рецепті від FoodOboz за наступним посиланням: Пиріг з грибами.

Пиріг з грибами

Пиріг з грибами

Раніше FoodOboz писав, як приготувати неймовірно смачний і швидкий рибний пиріг.

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