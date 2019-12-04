Рецепт найсмачнішого пирога з грибами

Ароматний грибний пиріг із сиром – ідеальна основна страва для сімейного застілля.

Ситний пиріг готується досить просто в три етапи: основа з тіста, смажені гриби, і сирно-вершкова заливка зверху.

Всього близько 30 хвилин випікання – і пиріг з апетитною золотистою скоринкою готовий! Він зможе задовольнити запити будь-якого гурмана. При подачі на стіл не забудьте прикрасити його зеленню.

Про те, як приготувати цю страву, дивіться в рецепті від FoodOboz за наступним посиланням: Пиріг з грибами.

Пиріг з грибами

Раніше FoodOboz писав, як приготувати неймовірно смачний і швидкий рибний пиріг.

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