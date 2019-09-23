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Рецепт найсмачнішого пирога на кефірі

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Ідеальний домашній пиріг до чаю приготувати дуже просто.

FoodOboz пропонує рецепт не тільки неймовірно смачного, але і легкого в приготуванні яблучного пирога на кефірі.

Замішування тіста і чистка яблук займуть менше 10 хвилин, поки духовка буде грітися.

І ще близько 50 хвилин такий пиріг повинен пектися в духовці, не вимагаючи жодної вашої участі.

Вже через годину відмінний десерт готовий порадувати вас і ваших близьких своїм фруктовим смаком.

Про те, як приготувати такі ласощі, читайте в у нашому дтальному покроковому рецепті за посиланням: Пиріг на кефірі.

Пиріг на кефірі

Пиріг на кефірі

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