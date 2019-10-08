Рецепт найсмачнішого овочевого рагу в мультиварці

Якщо ви хочете порадувати своїх рідних смачною стравою, неодмінно спробуйте приготувати овочеве рагу з куркою в мультиварці.

Мабуть, сьогодні мультиварка стала незамінним помічником будь-якої господині. Тепер щоб приготувати будь-яку страву, потрібно лише вибрати час і правильний режим приготування.

Для приготування овочевого рагу з куркою ми пропонуємо вам вибрати режим "Плов", або ж іншу опцію, аналогічну процесу тушкування, бо в даному випадку дуже важливо, щоб овочі були грамотно протушковані.

FoodOboz рекомендує вам докладний покроковий рецепт та інгредієнти для приготування дуже смачного овочевого рагу з куркою за наступним посиланням.

Раніше ми ділилися зі своїми читачами рецептом приготування смачного рагу з баклажанів з кабачками.

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