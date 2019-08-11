Рецепт найсмачнішого омлету з кабачками

Така смачна основна страва як кабачковий омлет може бути неймовірно смачною, якщо приготувати її правильно.

Obozrevatel Smak знайшов найпростіший рецепт ситного омлету з кабачками.

Для цієї страви знадобиться молодий кабачок з ніжною шкіркою і без насіння. Влітку, в сезон кабачків обов'язково потрібно збагачувати свій раціон цими овочами, оскільки вони, зокрема, багаті корисним бета-каротином, і такими потрібними організму мікроелементами як калій, залізо, кальцій, магній.

Крім того, в кабачках мало калорій, а яйця є джерелом білка, тому кабачковий омлет – це краща страва для тих, хто вирішив скинути зайві кілограми без шкоди для здоров'я.

Детальний покроковий рецепт цієї страви читайте на нашій сторінці за посиланням: Омлет з кабачками.

Подавати омлет слід з помідорами і зеленню.

Омлет з кабачками

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