Рецепт найсмачнішого Олів'є

Універсальним блюдом як для святкового, так і для повсякденного столу є салат Олів'є, через що є безліч варіацій його приготування.

OBOZREVATEL.Smak пропонує літній рецепт цього салату зі свіжим огірком.

Олів'є традиційно прикрашає новорічний стіл, а також його часто готують і на будь-які інші свята, - його смак практично кожному до душі, через що цей салат користується попитом.

В основі салату завжди такі інгредієнти як картопля, морква, яйця, зелений горошок, майонез, варена ковбаса.

В яких пропорціях їх потрібно брати і що ще додати, щоб салат Олів'є вийшов ідеальним, - дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт найсмачнішого італійського салату "Прошутто".

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