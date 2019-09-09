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Рецепт найсмачнішого кетчупу на зиму

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Як відомо, кетчуп є найпопулярнішим соусом у світі.

Перші рецепти томатного кетчупу з'явилися в американських кулінарних книгах на початку 19 століття. При цьому сучасний варіант соусу в США винайшов кулінар Генрі Джон Хайнц.

Незважаючи на те, що прихильники здорового харчування відносять кетчуп до шкідливих продуктів, насправді цей соус дуже корисний для здоров'я, оскільки містить лікопін - природний антиоксидант, який допомагає організму боротися з раковими клітинами.

Заготовити на зиму смачний і корисний домашній кетчуп з літніх томатів дуже просто, потрібно лише точно слідувати рецепту від Obozrevatel Smak!

Про те, як приготувати кращий помідорний соус читайте за наступним посиланням: Кетчуп на зиму.

Рецепт найсмачнішого кетчупу на зиму

Радимо також спробувати дуже смачний соус до шашлику з болгарського перцю і томатної пасти.

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