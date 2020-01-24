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Рецепт найсмачнішого і ситного салату з м'яса

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Якщо ви хочете урізноманітнити ваше домашнє меню за допомогою нової оригінальної страви, неодмінно зверніть увагу на рецепт приготування смачного салату з серцем і грибами.

Рецепт найсмачнішого і ситного салату з м'яса

Цей салат є ситним і дуже смачним, основним інгредієнтом в ньому виступає свиняче або яловиче серце. Згідно з рецептом, також потрібно додати смажені гриби, цибулю і моркву по-корейськи.

У результаті у вас вийде чудова страва, яка буде мати дивовижний смак.

Після того як закуска буде готова, їй потрібно дати просочитися в холодильнику як мінімум 30 хвилин.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування неймовірно смачного салату з серцем і грибами за наступним посиланням.

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