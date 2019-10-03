Рецепт найсмачнішого грецького салату

Такою улюбленою усіма стравою як класичний Грецький салат вже давно нікого не здивуєш.

Але всього лише варто внести в рецепт деякі зміни, і традиційний салат перетворюється в незвичайну страву, яку першою розмітають зі столу.

FoodOboz пропонує збагатити смак "Грецького" курячими грудками, запеченими у фользі з потрібним набором спецій.

Читайте також: Рецепт смачного салату зі спаржею

Крім того, нам знадобиться звичний набір овочів, зелені, сиру, приправ, і ще один додатковий інгредієнт.

Про те, як приготувати найсмачніший і ситний салат читайте за наступним посиланням: Грецький салат із запеченою курячою грудкою.

Грецький салат з куркою

Ще радимо приготувати оригінальний грецький салат з бринзою.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!