Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт найсмачнішого грецького салату

478 Читати матеріал російською

Важко перебільшити популярність такого блюда як грецький салат, - ситний і корисний, він поширений широко за кордоном Греції, мало не по всьому світу.

FoodOboz пропонує вам рецепт, як приготувати класичний варіант салату.

Дане блюдо вже багато століть як придумали в Греції як їжу для фермерів, оскільки більшість його інгредієнтів там дешеві і доступні, завжди є під рукою.

Новини
Рецепт смачного салату з капусти

З темпами поширення грецького салату за межами Греції рецепт змінювали відповідно до особливостей кухні кожної національності, через що є сотні різних способів його приготування.

Але в класичний рецепт входять тільки помідори, огірки, цибуля, сир, маслини, часто зустрічається болгарський перець, а також ряд середземноморських спецій.

Листя салату в Греції в блюдо не додають.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт з секретами приготування смачного грецького салату на нашому сайті.

Рецепт найсмачнішого грецького салату

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт вишукано смачного салату з куркою і овочами.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані