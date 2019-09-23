Рецепт найсмачнішого грецького салату

Важко перебільшити популярність такого блюда як грецький салат, - ситний і корисний, він поширений широко за кордоном Греції, мало не по всьому світу.

FoodOboz пропонує вам рецепт, як приготувати класичний варіант салату.

Дане блюдо вже багато століть як придумали в Греції як їжу для фермерів, оскільки більшість його інгредієнтів там дешеві і доступні, завжди є під рукою.

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З темпами поширення грецького салату за межами Греції рецепт змінювали відповідно до особливостей кухні кожної національності, через що є сотні різних способів його приготування.

Але в класичний рецепт входять тільки помідори, огірки, цибуля, сир, маслини, часто зустрічається болгарський перець, а також ряд середземноморських спецій.

Листя салату в Греції в блюдо не додають.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт з секретами приготування смачного грецького салату на нашому сайті.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт вишукано смачного салату з куркою і овочами.

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