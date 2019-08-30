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Рецепт найсмачнішого грецького салату

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Серед всіх класичних салатів одним з найпоширеніших завдяки своїй корисності і смаку є грецький салат.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам кращий рецепт його приготування.

Як відомо, в грецький салат входять ті продукти, які завжди є в надлишку на території Греції, - мова про сир, маслини, оливкову олію, а також ряд овочів і спецій.

Завдяки такому складу блюдо містить досить багато корисних жирів, необхідних для здорових нігтів, шкіри і волосся, а також і інші необхідні організму мікроелементи.

Дивіться повний список інгредієнтів і рецепт грецького салату за цим посиланням на нашому сайті.

Рецепт найсмачнішого грецького салату

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт дуже смачної грузинської страви з баклажанами і м'ясом.

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