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Рецепт найсмачнішого фруктового салату на десерт

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Одним з найбільш корисних десертів є салат з фруктів.

У порції фруктового салату містяться численні мінерали і вітаміни, а також клітковина і антиоксиданти.

Така страва подобається і дорослим, і дітям. А найголовніше, на її приготування потрібно мінімум зусиль і часу.

Є ще одна важлива перевага – саме цей десерт допомагає схуднути. Варто лише не додавати в салат цукор – і ви отримаєте прекрасну дієтичну страву.

Рецепт дуже смачного і корисного десерту від FoodOboz читайте за посиланням: Фруктовий салат зі сметаною.

Фруктовий салат зі сметаною.

Фруктовий салат зі сметаною.

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