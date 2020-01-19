Рецепт найсмачнішого фруктового салату на десерт

Одним з найбільш корисних десертів є салат з фруктів.
У порції фруктового салату містяться численні мінерали і вітаміни, а також клітковина і антиоксиданти.
Така страва подобається і дорослим, і дітям. А найголовніше, на її приготування потрібно мінімум зусиль і часу.
Є ще одна важлива перевага – саме цей десерт допомагає схуднути. Варто лише не додавати в салат цукор – і ви отримаєте прекрасну дієтичну страву.
Рецепт дуже смачного і корисного десерту від FoodOboz читайте за посиланням: Фруктовий салат зі сметаною.
Фруктовий салат зі сметаною.
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