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Рецепт найсмачнішого бурякового салату

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Дуже смачний і корисний салат без майонезу можна приготувати з буряку.

Для цієї страви буряк не потрібно варити, його достатньо натерти на тертці і протягом п'яти хвилин підсмажити на пательні з цибулею.

Салат виходить ситним завдяки червоній квасолі, а зелень і заправка з часнику і прянощів надає йому особливого неповторного аромату.

Як приготувати таку страву, читайте в рецепті від FoodOboz за посиланням: Салат з буряком і червоною квасолею.

Салат з буряком і червоною квасолею

Салат з буряком і червоною квасолею

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