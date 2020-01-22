Рецепт найсмачнішого бурякового салату

Дуже смачний і корисний салат без майонезу можна приготувати з буряку.
Для цієї страви буряк не потрібно варити, його достатньо натерти на тертці і протягом п'яти хвилин підсмажити на пательні з цибулею.
Салат виходить ситним завдяки червоній квасолі, а зелень і заправка з часнику і прянощів надає йому особливого неповторного аромату.
Як приготувати таку страву, читайте в рецепті від FoodOboz за посиланням: Салат з буряком і червоною квасолею.
Салат з буряком і червоною квасолею
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