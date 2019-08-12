Рецепт найсмачнішого борщу

Мабуть, найбільш характерним блюдом української кухні можна сміливо назвати борщ, - складно знайти людину, яка б його не любила.

OBOZREVATEL.Smak пропонує класичний рецепт приготування цього першого блюда.

Варто зауважити, що в різних регіонах і сім'ях можуть зустрічатися свої варіанти приготування борщу, зокрема, з грибами, квасолею, іншими пропорціями овочів і т.п.

Однак, класичний борщ вариться на основі свинини з картоплею, капустою, морквою, буряком, цибулею, томатами і різними спеціями.

Готувати борщ не так вже й складно, але, щоб він вийшов дійсно смачним, потрібно знати деякі секрети.

Точний список продуктів, детальний рецепт і нюанси приготування смачного борщу дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт смачного супу з копченою ковбасою, який ідеально підійде для всієї родини як на обід, так і на вечерю.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram