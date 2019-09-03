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Рецепт найсмачніших сирників

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Важко придумати кращу страву для сніданку ніж легкі і солодкі сирники, - вони при будь-якому розкладі зможуть зробити ранок добрим.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам перевірений рецепт цього повітряного десерту.

Відзначається, що для приготування сирників потрібно взяти сир, яйця, трошки борошна, цукру і рослинної олії, через всього 40 хвилин після чого буде готовий дивовижний сніданок для вашої родини.

Здається, готувати цю страву не так вже й складно, але варто зауважити, що щоб отримати дійсно смачні сирники, потрібно все ж знати деякі хитрощі.

Точну кількість продуктів і всі тонкощі приготування ніжних сирників дивіться за цим посиланням на нашому сайті.

Рецепт найсмачніших сирників

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт найсмачніших дерунів з капустою.

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