Рецепт найсмачніших шоколадних тістечок за лічені хвилини

Ніжні шоколадні тістечка "Картопля" готуються лише за 10-15 хвилин, але їх смак, улюблений з дитинства, заворожує.
Існує величезна кількість різноманітних шоколадних десертів, як правило, трудомістких, але "Картопля" є особливою стравою. Адже з простої бісквітної крихти, какао і цукрової пудри виходить справжній шедевр!
Замість бісквіта для крихти можна використовувати будь-яке сухе печиво і навіть сухарі. Подрібнювати крихту слід в блендері, кавомолці або м'ясорубці.
FoodOboz пропонує приготувати цей смаколик за рецептом, доступним за посиланням: Тістечко "Картопля".
Тістечко "Картопля"
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