Рецепт найсмачніших оладок на воді

Є сотні способів, як швидко і смачно приготувати оладки.

FoodOboz пропонує, напевно, найпростіший рецепт приготування оладок на воді.

Традиційно оладки готують на основі молочних продуктів, часто трохи прострочених, і яєць, - так страва виходить більш повітряною і має більш насичений смак.

Новини Рецепт неймовірно смачних оладок з гарбуза

Однак, при бажанні можна приготувати неймовірно смачні оладки навіть на базі простої чистої води. Такими вони можуть бути використані в раціоні веганів, під час посту, та й в меню усіх тих людей, хто просто хотів би очистити свій організм від продуктів тваринного походження.

Витративши всього близько години часу, можна приготувати дуже смачні оладки відразу на всю сім'ю.

Весь перелік продуктів і покроковий рецепт оладок на воді дивіться за цим посиланням на нашому сайті.

Можливо, вас також зацікавить рецепт незрівнянних млинців на кислому молоці.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачних картопляних зраз з капустою.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!