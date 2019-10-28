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Рецепт найсмачніших лінивих голубців у підливі

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Всі люблять ароматні і ситні голубці, але часто на їх приготування просто не вистачає часу, адже це процес дуже довгий і трудомісткий.

FoodOboz пропонує скуштувати ліниві голубці на швидку руку, смак яких не відрізняється від звичайних.

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Для того, щоб наші голубці вийшли неймовірно смачними і ніжними, капусту для них слід порізати і ненадовго залити гарячою водою, а тим часом зайнятися підливою.

Про те, як приготувати цю легку традиційну страву, читайте за посиланням: Ліниві голубці.

Ліниві голубці

Ліниві голубці

Нагадаємо, раніше FoodOboz писав про незвичайний Грецький салат, який здивує будь-якого.

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