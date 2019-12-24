Рецепт найсмачніших галушок по-німецьки

Якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких смачною стравою, неодмінно зверніть увагу на рецепт неймовірних галушок по-німецьки.

Як відомо, шпецле – одна з найпопулярніших страв у Німеччині і німецькомовних країнах, існує безліч варіантів її приготування. Галушки по-справжньому універсальні: їх подають до столу в ролі як основної страви, так і гарніру.

Ми пропонуємо вам приготувати шпецле вдома, адже при правильному підході вам вдасться зробити їх не гірше, ніж в знаменитих німецьких ресторанах.

FoodOboz рекомендує ознайомитися з нашим докладним покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування смачних галушок по-німецьки за наступним посиланням.

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