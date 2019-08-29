Рецепт найсмачніших дерунів з капустою

У жарку пору року багато хто намагається додавати в раціон якомога більше овочевих страв, зокрема, дерунів.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам приготувати деруни з капустою.

Зауважимо, що для цієї варіації страви необхідно ненабагато більше сил і часу, ніж на готування за класичним рецептом, при цьому, крім картоплі, потрібно заздалегідь приготувати ще капусту, цибулю і моркву, а також ряд спецій.

Що цікаво, за нашим рецептом вийдуть не картопляно-капустяні деруни, а деруни з картоплі з капустяною начинкою, - вони мають дуже цікавий смак і обов'язково сподобаються вашим близьким.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт капустяних дерунів з фото за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт відмінної страви для вегетаріанців з кабачками.

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