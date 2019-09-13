Рецепт найсмачніших дерунів з грибами

В осінньо-зимовий період однією з найбільш вдалих, універсальних і смачних овочевих страв можна назвати деруни.
OBOZREVATEL.Smak пропонує вам рецепт, як приготувати їх разом з грибами.
Деруни є широко поширеним блюдом в Україні, Росії, Білорусі та деяких інших країнах, через що існує сотні різних рецептів їх приготування, з яких вибирається потрібний відповідно до вподобань конкретного кулінара.
Гриби надають звичайним драниками більш насичений смак, соковитість і дуже приємний запах.
Дивіться правильні пропорції продуктів, детальний рецепт і секрети приготування найсмачніших дерунів з грибами за цим посиланням.
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смачні класичні деруни;
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