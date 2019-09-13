Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт найсмачніших дерунів з грибами

420 Читати матеріал російською

В осінньо-зимовий період однією з найбільш вдалих, універсальних і смачних овочевих страв можна назвати деруни.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам рецепт, як приготувати їх разом з грибами.

Новини
Рецепт смачного салату з баклажанами і грибами

Деруни є широко поширеним блюдом в Україні, Росії, Білорусі та деяких інших країнах, через що існує сотні різних рецептів їх приготування, з яких вибирається потрібний відповідно до вподобань конкретного кулінара.

Гриби надають звичайним драниками більш насичений смак, соковитість і дуже приємний запах.

Дивіться правильні пропорції продуктів, детальний рецепт і секрети приготування найсмачніших дерунів з грибами за цим посиланням.

Рецепт найсмачніших дерунів з грибами

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak також публікував кращі рецепти, як приготувати:

Можливо, вас також зацікавить рецепт приготування дуже смачних квашених баклажанів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані