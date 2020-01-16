Рецепт найпопулярнішої закуски з крабових паличок

Якщо у вас є бажання швидко приготувати смачну закуску, радимо звернути увагу на рецепт рулету з лаваша з крабовими паличками.
Багатьом відомо, що ця закуска останнім часом стала неймовірно популярною – рулет з лаваша готують на багато свят. Начинка рулету може бути абсолютно різною, акцент можна зробити на сімейних смакові перевагах.
Для приготування рулету з лаваша вам знадобляться крабові палички, майонез, сир і кріп. У якості інгредієнтів також можна використовувати часник або солоні огірки.
Всього за 20 хвилин вам вдасться приготувати страву, яку обов'язково гідно оцінять ваші рідні та близькі.
FoodOboz рекомендує ознайомитися з докладним покроковим рецептом приготування смачного рулету з лаваша за наступним посиланням.
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