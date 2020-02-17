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Рецепт найніжнішого торта "Наполеон" за 15 хвилин

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Виявляється, дуже смачний торт "Наполеон" можна приготувати за чверть години!

За смаком такий смаколик анітрохи не поступається класичному трудомісткому десерту, а тому цей рецепт від FoodOboz – справжня знахідка.

Новини
Простий рецепт ніжних сирників по-домашньому

У чому ж секрет? Справа в тому, що винахідливі кондитери знайшли альтернативу коржам для "Наполеона", запікання яких забирає не одну годину.

Вам достатньо приготувати класичний заварний крем, і зібрати десерт.

Детальний відеорецепт цієї надзвичайної смакоти доступний за посиланням: Торт "Наполеон" з печива.

Торт "Наполеон" з печива

Торт "Наполеон" з печива

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