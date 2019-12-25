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Рецепт найніжнішого десерту з сиру

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У будь-яку пору року не буде зайвим урізноманітнити свій раціон і меню всієї родини смачними стравами з сиром.

FoodOboz пропонує рецепт сирних пончиків в духовці.

Відзначається, що у багатьох пончики міцно асоціюються з насиченими жирами і калоріями, які неминуче призведуть до набору зайвої ваги.

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Однак, ми пропонуємо приготувати цю страву з сиром в духовці, а не на сковороді, що істотно знизить калорійність і жирність, підвищить відсоток білків в складі.

При цьому, всього на приготування сирних пончиків потрібно буде витратити менше години часу.

Повний список продуктів і покроковий рецепт приготування пончиків з сиром в духовці дивіться за цим посиланням.

Рецепт найніжнішого десерту з сиру

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт відмінної дієтичної сирної запіканки.

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