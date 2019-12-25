Рецепт найніжнішого десерту з сиру

У будь-яку пору року не буде зайвим урізноманітнити свій раціон і меню всієї родини смачними стравами з сиром.
FoodOboz пропонує рецепт сирних пончиків в духовці.
Відзначається, що у багатьох пончики міцно асоціюються з насиченими жирами і калоріями, які неминуче призведуть до набору зайвої ваги.
Однак, ми пропонуємо приготувати цю страву з сиром в духовці, а не на сковороді, що істотно знизить калорійність і жирність, підвищить відсоток білків в складі.
При цьому, всього на приготування сирних пончиків потрібно буде витратити менше години часу.
Повний список продуктів і покроковий рецепт приготування пончиків з сиром в духовці дивіться за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт відмінної дієтичної сирної запіканки.
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