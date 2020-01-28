Рецепт найніжніших дерунів з сиром, які підкорять всіх

Важко знайти людину, яка б не любила правильно приготовлені деруни.
Але FoodOboz пропонує зробити їх ще кращими, додавши сиру.
Відзначається, що деруни самі по собі смачні, але їх важко назвати корисними: картопляний крохмаль, борошно, жарка на маслі, значна калорійність за рахунок безлічі вуглеводів, - в результаті блюдо стає сумнівним підживленням для організму.
Але можна посмажити оладки, знизивши кількість масла до мінімуму, взяти для них цільнозернове борошно і додати сиру. В такому випадку вони не тільки стануть смачнішими, але і краще засвояться травною системою.
Дивіться простий покроковий рецепт дерунів з сиром з фотографіями процесу приготування страви за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував найпростіший рецепт смачних вареників з сиром.
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