Рецепт найніжніших дерунів з сиром, які підкорять всіх

Важко знайти людину, яка б не любила правильно приготовлені деруни.

Але FoodOboz пропонує зробити їх ще кращими, додавши сиру.

Новини Рецепт ідеальної страви на вечерю на швидку руку

Відзначається, що деруни самі по собі смачні, але їх важко назвати корисними: картопляний крохмаль, борошно, жарка на маслі, значна калорійність за рахунок безлічі вуглеводів, - в результаті блюдо стає сумнівним підживленням для організму.

Але можна посмажити оладки, знизивши кількість масла до мінімуму, взяти для них цільнозернове борошно і додати сиру. В такому випадку вони не тільки стануть смачнішими, але і краще засвояться травною системою.

Дивіться простий покроковий рецепт дерунів з сиром з фотографіями процесу приготування страви за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував найпростіший рецепт смачних вареників з сиром.

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