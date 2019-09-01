Рецепт найкращої м'ясної страви з помідорами

Відмінним варіантом для літньої романтичної вечері на двох є ескалоп, - ароматна свинина, приготовлена разом з рядом овочів і прянощів.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам рецепт цієї страви.

Відзначається, що за нашим рецептом ескалоп готується разом з помідорами, грибами, цибулею, морквою, часником і петрушкою, - в результаті виходить неймовірно смачна, ароматна і красива на вигляд страва.

Всього на приготування потрібно близько години, але результат перевершить всі ваші очікування.

Дивіться повний список інгредієнтів і їх пропорції, а також детальний рецепт приготування ескалопа за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт, як приготувати дуже смачне грузинське блюдо з баклажанами і м'ясом.

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