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Рецепт найкращого святкового салату з буряком і м'ясом

12.2т
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Дуже смачний і урочистий салат під назвою "Гранатовий браслет" - ідеальна страва для святкового меню.

Традиційно його викладають у формі браслета, кільця або серця.

Особливий смак такому салату надають буряк, м'ясо, гранат і ароматний кремовий соус, який використовується замість майонезу.

Якщо ви хочете здивувати гостей – то шаровий "Гранатовий браслет" саме те, що потрібно.

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Як приготувати цю красиву буряково-м'ясну страву, читайте в рецепті від FoodOboz за цим посиланням: Салат "Гранатовий браслет" з буряком.

Салат "Гранатовий браслет" з буряком

Салат "Гранатовий браслет" з буряком

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