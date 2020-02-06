Рецепт найкращого святкового салату з буряком і м'ясом

Дуже смачний і урочистий салат під назвою "Гранатовий браслет" - ідеальна страва для святкового меню.
Традиційно його викладають у формі браслета, кільця або серця.
Особливий смак такому салату надають буряк, м'ясо, гранат і ароматний кремовий соус, який використовується замість майонезу.
Якщо ви хочете здивувати гостей – то шаровий "Гранатовий браслет" саме те, що потрібно.
Як приготувати цю красиву буряково-м'ясну страву, читайте в рецепті від FoodOboz за цим посиланням: Салат "Гранатовий браслет" з буряком.
Салат "Гранатовий браслет" з буряком
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