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Рецепт найбільш вдалого маринаду для м'яса

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Щоб готове м'ясо вийшло м'яким і мало неповторний аромат, слід правильного його приправити.

FoodOboz пропонує особливий варіант універсального маринаду для м'яса, який ідеально підходить для свинини, яловичини та птиці.

Поєднання меду з гірчицею і спеціями забезпечує м'ясу красиву рум'яну скоринку і приголомшливий пряний смак! Як при смаженні на сковороді, так і при запіканні в духовці, маринад карамелізується і в результаті ви отримуєте апетитну м'ясну страву.

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Але важливо дати м'ясу промаринуватися не менше двох годин перед приготуванням. Звичайно, краще залишити його в холодильнику на ніч, і лише після цього смажити/запікати.

Рецепт ідеального медово-гірчичного маринаду для м'яса доступний за цим посиланням.

М'ясо у медово-гірчичному маринаді

М'ясо у медово-гірчичному маринаді

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рецепти
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їжа
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