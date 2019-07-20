Рецепт найапетитнішого грецького салату

Велику популярність по всьому світу отримав знаменитий грецький салат. Ця страва володіє неймовірним смаком і стане справжньою окрасою святкового столу.

Смачний і корисний грецький салат зазвичай виглядає у вигляді суміші таких інгредієнтів, як овочі та сир Фети, порубаних великими кубиками. Найчастіше багато господинь намагаються по-своєму урізноманітнити будь-яку страву, тому ми пропонуємо поексперементувати з грецьким салатом і приготувати його з куркою.

Такий салат здивує вашу сім'ю і гостей, а також подарує море задоволення.

OBOZREVATEL. Smak пропонує вам ознайомитися з покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування найапетитнішого грецького салату за наступним посиланням.

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