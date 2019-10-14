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Рецепт надзвичайно смачної страви з грибами

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Осінь – найкращий час для того, щоб побалувати себе і близьких смачними і ароматними грибними стравами.

Всім відомо, що з грибів виходить дуже смачний і ситний жульєн.

Історія цієї страви досить заплутана, справа в тому, що "жульєн" - це спосіб нарізки продуктів тонкою соломкою або скибочками. В Європейській кухні відомий у нас жульен називається "кокот", але його рецептура при цьому така сама.

Секрет найсмачнішого жульєну з грибами полягає в пвірній нарізці грибочків і подальшому запіканні страви в порційних кокотницях.

Про те, як правильно приготувати найсмачнішу осінню страву, читайте за наступним посиланням: Грибний жульєн.

Грибний жульєн

Грибний жульєн

Інші рецепти жульєну дивіться тут.

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