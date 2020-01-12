Рецепт надзвичайно смачного супу з сиром

Пропонуємо приготувати ситний і ароматний суп з грибів і плавленого сиру.

Ця страва не відніме багато часу і сил, зате обов'язково сподобається домочадцям.

Особливий смак також додадуть підсмажені до рум'яного кольору овочі. Для пережарки варто використовувати вершкове масло.

Детальний рецепт цієї чудової страви з відео дивіться за посиланням: Грибний суп з сиром.

Грибний суп з сиром

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