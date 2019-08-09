Рецепт надсмачної страви з кабачків

У самий розпал кабачкового сезону обов'язково потрібно приготувати котлети з цього корисного і смачного овоча.

Кабачкові котлетки виходять дуже ситними, смачними і ароматними.

Крім того, цю страву приготувати дуже просто, а в рецепті є одна хитрість.

Також в масу для котлет потрібно буде додати два секретних інгредієнта, вони нададуть кабачковим котлетам неповторний смак.

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Овочевий фарш потрібно буде наформувати у вигляді котлет, обваляти в паніровці і підсмажити як звичайні котлети.

Таку страву можна подавати на сніданок, обід, вечерю, та навіть пригостити і здивувати нею гостей. Повірте, ніхто не залишиться байдужим.

Покроковий рецепт з фото читайте за цим посиланням: Котлети з кабачків.

Котлети з кабачків

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