Рецепт надсмачної квашеної капусти з яблуками

Звичайна квашена капуста може стати оригінальним вітамінним салатом, якщо додати до неї яблука.

Дуже смачна капуста, квашена разом з яблуками і морквою, здивує своїм оригінальним смаком будь-якого гурмана!

Крім того, такий салат багатий величезною кількістю незамінних вітамінів і корисних пробіотиків.

Про те, як приготувати і правильно замаринувати цю закуску, читайте в рецепті від FoodOboz за посиланням: Квашена капуста з яблуками.

Квашена капуста з яблуками

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