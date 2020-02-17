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Рецепт надсмачної французької закуски з курячого філе

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Популярна у Франції страва з курячого м'яса, тушкованого в білому соусі називається "Фрікасе".

Така закуска може виступати основною стравою, подаватися з різними гарнірами і прекрасно вписується в будь-яке меню.

Фрікасе – від французкого слова fricassée, яке перекладається як - "всяка всячина". Дієслово fricasser також означає "смажити, тушкувати". Судячи з назви, основною страви є підсмажене м'ясо, яке після цього гаситься у підливі.

FoodOboz пропонує скуштувати дуже смачне фрікасе з курячого філе і грибів, яке готується менш ніж за 30 хвилин.

Рецепт цієї традиційної страви французької кухні доступний за посиланням: Фрікасе з курки з грибами.

Фрікасе з курки з грибами

Фрікасе з курки з грибами

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