Рецепт надсмачного супу з кабачків

Кабачки можна не тільки смажити або тушкувати, з них також виходить найсмачніший літній суп, який, незважаючи на неймовірний смак, можна вважати дієтичним.

Obozrevatel Smak знайшов рецепт корисного і вітамінного крем-супу з кабачків, приготувати який дуже просто.

Цей суп відноситься до європейської кухні, його часто подають в ресторанах Франції, Іспанії, Італії. У нашій країні такий рецепт незаслужено обходять стороною, і даремно.

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У рецепті інгредієнтів не багато, але особливий шарм цьому супу надають вершки.

Про те, як правильно приготувати цю страву, читайте в детальному покроковому рецепті: Суп-пюре з кабачків.

Суп-пюре з кабачків

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