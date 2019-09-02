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Рецепт надсмачного шніцеля

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Назва Шніцель спочатку відносилася до страви віденської кухні, приготованої з телятини.

З німецької Schnitzel перекладається як "відрізочок" або "скибочка".

Пізніше в європейській кухні з'явилися різні варіації приготування шніцелів, але це завжди тонкий шматок м'яса, панірований і обсмажений методом глибокого занурення в розпечене масло.

Від відбивної шніцель відрізняється способом смаження і тим, що м'ясо не треба відбивати. Від ескалопа - паніруванням.

Правильно приготований шніцель має золотисто-помаранчевий колір і хрустку скоринку.

Про те, як приготувати класичний шніцель, читайте у нашому детальному рецепті за цим посиланням.

Традиційний шніцель

Традиційний шніцель

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