Рецепт надсмачного шніцеля

Назва Шніцель спочатку відносилася до страви віденської кухні, приготованої з телятини.
З німецької Schnitzel перекладається як "відрізочок" або "скибочка".
Пізніше в європейській кухні з'явилися різні варіації приготування шніцелів, але це завжди тонкий шматок м'яса, панірований і обсмажений методом глибокого занурення в розпечене масло.
Від відбивної шніцель відрізняється способом смаження і тим, що м'ясо не треба відбивати. Від ескалопа - паніруванням.
Правильно приготований шніцель має золотисто-помаранчевий колір і хрустку скоринку.
Про те, як приготувати класичний шніцель, читайте у нашому детальному рецепті за цим посиланням.
Традиційний шніцель
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