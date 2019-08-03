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Рецепт надсмачного салату з маринованими огірками

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Аби здивувати гостей, радимо подати до столу оригінальний салат "Гніздо глухаря", який не залишить нікого байдужим.

Ця страва стає все більш популярною, адже вона ситна, смачна і дуже святкова.

У такого салату маса варіацій, в ньому можуть використовуватися різні складові, а їх співвідношення повністю залежить від вашого смаку.

Є легенда, що рецепт цього салату з'явився кілька століть тому і в ньому використовувалося м'ясо глухаря.

Згодом страву осучаснили, але вона традиційно включає яйця, сир, огірки і картоплю.

Подається такий салат також по особливому: у вигляді гнізда з вареними і чищеними перепелиними яйцями в центрі.

Детальний покроковий рецепт такого приголомшливого салату з маринованими огірками шукайте за цим посиланням: "Гніздо глухаря" з огірком.

Салат "Гніздо глухаря"

Салат "Гніздо глухаря"

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