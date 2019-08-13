Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт надсмачного салату з баклажанами та грибами

363 Читати матеріал російською

Це один із найбільш смачних салатів з баклажанами, який дуже просто приготувати.

Завдяки тому, що в ній є гриби, страва виходить ситною.

Крім того, в цей баклажановий салат не потрібно додавати майонез.

На приготування такої смачної сезонної страви ви витратите максимум 20 хвилин, проте результат отримаєте відмінний.

Смачний салат з баклажанами можна подавати на обід і вечерю, або прикрасити ним святковий стіл і порадувати гостей незвичною стравою.

Детальний покроковий рецепт з фото шукайте за посиланням: Салат з баклажанами та грибами.

Салат з баклажанами та грибами

Салат з баклажанами та грибами

Також радимо приготувати дуже смачну запіканку з баклажанів, яка здивує.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані