Рецепт надсмачного салату з баклажанами та грибами

Це один із найбільш смачних салатів з баклажанами, який дуже просто приготувати.
Завдяки тому, що в ній є гриби, страва виходить ситною.
Крім того, в цей баклажановий салат не потрібно додавати майонез.
На приготування такої смачної сезонної страви ви витратите максимум 20 хвилин, проте результат отримаєте відмінний.
Смачний салат з баклажанами можна подавати на обід і вечерю, або прикрасити ним святковий стіл і порадувати гостей незвичною стравою.
Детальний покроковий рецепт з фото шукайте за посиланням: Салат з баклажанами та грибами.
Салат з баклажанами та грибами
Також радимо приготувати дуже смачну запіканку з баклажанів, яка здивує.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!