Рецепт надсмачного салату з баклажанами та грибами

Це один із найбільш смачних салатів з баклажанами, який дуже просто приготувати.

Завдяки тому, що в ній є гриби, страва виходить ситною.

Крім того, в цей баклажановий салат не потрібно додавати майонез.

На приготування такої смачної сезонної страви ви витратите максимум 20 хвилин, проте результат отримаєте відмінний.

Смачний салат з баклажанами можна подавати на обід і вечерю, або прикрасити ним святковий стіл і порадувати гостей незвичною стравою.

Детальний покроковий рецепт з фото шукайте за посиланням: Салат з баклажанами та грибами.

Салат з баклажанами та грибами

Також радимо приготувати дуже смачну запіканку з баклажанів, яка здивує.

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