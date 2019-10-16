Рецепт надсмачного салату з ананасом і куркою

Варіантів приготування м'ясних салатів з ананасами незліченна кількість, але якщо часу в обріз, то варто обирати найпростіший.

FoodOboz пропонує приготувати улюблений ситний м'ясний салат з додаванням консервованих ананасів і варених яєць.

Ця пікантна закуска виходить дуже смачною, і підходить як для сімейного обіду, так і для прикраси багатого святкового столу.

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Перевагою такого салату є те, що його можна готувати в будь-який сезон.

Радимо вибирати консервовані ананаси в легкому сиропі, це говорить про те, що вони не перевантажені цукром і стануть ідеальним інгредієнтом для нашої страви.

Про те, як приготувати таку закуску читайте в нашому детальному рецепті за цим посиланням: Салат з ананасом і куркою.

Салат з ананасом і куркою.

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