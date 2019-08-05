Рецепт надсмачного пирога з кабачками

Така страва як пироги - дуже багатогранна.

Obozrevatel Smak пропонує приготувати не тільки смачну, корисну, але і досить просту страву з кабачків.

Таким пирогом ви зможете здивувати гостей, це ідеальна прикраса будь-якого святкового столу, а також чудовий гарнір до м'яса або риби. Крім того, пиріг може бути самостійною ситною стравою на обід і вечерю.

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Особливий аромат кабачковому пирогу додадуть зелень і часник. Адже часник – ідеальний супутник для кабачків у будь-якому вигляді.

Про те, як саме приготувати цю дуже смачну страва, читайте за посиланням: Рецепт смачного кабачкового пирога.

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