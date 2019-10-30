Рецепт надсмачного баноша на сметані

Історія приготування гуцульського баноша налічує не одну сотню років.

Раніше його готували виключно чоловіки в котлі, і тільки на відкритому вогні.

Основою баноша є кукурудзяна мука, яку варять у вершках або сметані.

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Готову страву подають зі шкварками, бринзою, м'ясом або грибами за смаком. Також його можна прикрасити зеленню.

Як приготувати справжній український банош, читайте в нашому покроковому відеорецепті за цим посиланням: Банош на сметані по-гуцульськи.

Банош на сметані по-гуцульськи

Раніше FoodOboz публікував рецепт найсмачніших лінивих голубців у підливі.

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