Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт надсмачного баноша на сметані

598 Читати матеріал російською

Історія приготування гуцульського баноша налічує не одну сотню років.

Раніше його готували виключно чоловіки в котлі, і тільки на відкритому вогні.

Основою баноша є кукурудзяна мука, яку варять у вершках або сметані.

Читайте також: Рецепт неймовірно смачної кров'янки

Готову страву подають зі шкварками, бринзою, м'ясом або грибами за смаком. Також його можна прикрасити зеленню.

Як приготувати справжній український банош, читайте в нашому покроковому відеорецепті за цим посиланням: Банош на сметані по-гуцульськи.

Банош на сметані по-гуцульськи

Банош на сметані по-гуцульськи

Раніше FoodOboz публікував рецепт найсмачніших лінивих голубців у підливі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы