Рецепт надсмачного баноша на сметані

Історія приготування гуцульського баноша налічує не одну сотню років.
Раніше його готували виключно чоловіки в котлі, і тільки на відкритому вогні.
Основою баноша є кукурудзяна мука, яку варять у вершках або сметані.
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Готову страву подають зі шкварками, бринзою, м'ясом або грибами за смаком. Також його можна прикрасити зеленню.
Як приготувати справжній український банош, читайте в нашому покроковому відеорецепті за цим посиланням: Банош на сметані по-гуцульськи.
Банош на сметані по-гуцульськи
Раніше FoodOboz публікував рецепт найсмачніших лінивих голубців у підливі.
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